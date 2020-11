Pobuda za zmanjšanje obsega snovi in števila ocen

Mladinska aktivistična organizacija (MAO) je danes na željo mladih začela pobudo za zmanjšanje obsega dela in števila ocen v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah in prilagoditev standardov na maturi

Mladinska aktivistična organizacija (MAO)

© Borut Krajnc

Mladinska aktivistična organizacija (MAO) je danes na željo mladih začela pobudo za zmanjšanje obsega dela in števila ocen v osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah in prilagoditev standardov na maturi zaradi epidemije novega koronavirusa. "Situacija trenutno ne omogoča takega šolanja, kot ga mladi potrebujemo. Kljub temu, da smo sredi epidemije, je država dolžna poskrbeti za zadostno in učinkovito šolanje mladih." Upajo na številčen odziv mladih, potrebujejo pa tudi podporo starejših, ki jim je mar do trenutno zaskrbljujočega stanja, zato pozivajo vse naj podpišejo peticijo na tej spletni povezavi.

S tem dokumentom, ki ga bodo v prihodnjih dneh posredovali tudi Ministrstvu za znanost, izobraževanje in šport (MZIŠ), Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ter Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), želijo pokazati, da mladi predloge in želje imajo, vendar so jih iz kroga odločanja vlada in njene institucije povsem izločile.

V več primerih se je že izkazalo, da trenutni model šolanja na daljavo ne deluje. Že v prvem valu epidemije se je pokazalo, da mladi od takega načina izobraževanja ne odnesejo niti približno toliko kot sicer, če pa si želijo enakega nivoja znanja, pa morajo v to vložiti skoraj dvakrat več časa.

Prav tako so velik problem, ki ga izpostavljajo, t. i. spletne učilnice. "Velike obremenitve povzročajo izpade in nedelovanje, a učitelji za take težave velikokrat nimajo posluha. Veliko profesorjev prav tako ni razumevajočih za težave z internetno povezavo in z računalniško opremo. Situacijo je še poslabšal ukrep, ki umika tehnično blago iz redkih še odprtih trgovin."

Mladi zato zahtevajo, da se v osnovnih in srednjih šolah ter na faksih zmanjša obseg dela na način, da se iz učnih načrtov začasno umakne stvari, ki niso del osnovnega znanja. Zahtevajo tudi, da se poenoti sistem pridobivanja ocen, da bodo imeli vsi učenci, dijaki in študenti po Sloveniji enake možnosti.

"Potrebno je tudi zmanjšanje števila ocen v tem šolskem letu in natančna opredelitev osnovnih standardov, ki bodo potrebni za napredovanje v naslednji razred ter znižanje kriterijev na maturi, saj so dijaki že tako pod gromozanskim stresom in jim visoki standardi še bolj otežijo sprejem na fakulteto, na katero si želijo," so zapisali v MAO.

V šole je treba v najbližji prihodnosti poslati učence prve in druge triade osnovne šole in dijake četrtega letnika, ki to leto pišejo maturo, so zapisali. "Takoj, ko bo situacija dopuščala, pa tudi vse ostale učence in dijake."