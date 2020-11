»Prava kriza se bo pokazala marca ali aprila, ko se bodo ukrepi sprostili«

IZJAVA DNEVA

"Prava kriza se bo pokazala marca ali aprila, ko se bodo ukrepi sprostili. Trenutno so namreč vsaj delno ustavljene deložacije in izvršbe, poleg tega bo treba plačati ogrevanje med zimo, že zdaj so višji stroški zaradi obveznega razkuževanja stanovanjskih blokov, nakupa zaščitne opreme in podobno. Nekomu, ki prejme 300 evrov, se to zelo pozna."

(Predsednica društva Humanitarček Ninna Kozorog o tem, da pričakuje največje stiske ljudi spomladi prihodnje leto; via Studio City)