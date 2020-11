Izšla je nova Mladina: BOŽIČNA KOALICIJA

Petek je in izšla je nova Mladina! Naslovnico je ilustriral Prešernov nagrajenec in naš hišni karikaturist Tomaž Lavrič. Molimo, da bo Jožetu P. Damijanu do božiča uspelo zbrati potrebnih 46 glasov za konstruktivno nezaupnico Janezu Janši. Več o božični koaliciji lahko preberete v naslovni temi letos že 47. številke Mladine, ki je že na prodajnih policah in na naši spletni strani. #Mladina47

V novi številki lahko preberete tudi intervju z Mariem Fafanglom, predstojnikom Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki ga je spraševal Staš Zgonik, Jože Vogrinc piše o Mahničevem tvitu oziroma o »modrostih«, ki so zelo podobne nazorom norveškega terorističnega skrajneža Breivika, Marcel Štefančič, jr. je zapisal, da to, kako dobro se bo Trump prodajal svojim privržencem, če bo igral mučenika in žrtev zarote, še najbolje vemo mi, ki že desetletja živimo z Janšo, Peter Petrovčič piše o tem, da je ustavno sodišče začasno zadržalo razveljavitveno sodbo vrhovnega sodišča v primeru domobranskega generala Leona Rupnika, Gregor Kocijančič pa je na enem mestu zbral in analiziral fenomen »zlomov«, hudomušnih profilov na Instagramu, posvečenih vsakodnevnim tegobam mladih.

