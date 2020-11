Naslovnica jutrišnje Mladine: BOŽIČNA KOALICIJA

MLADINA 47 2020

Jutri izide nova Mladina! Naslovnico je ilustriral Prešernov nagrajenec in naš hišni karikaturist Tomaž Lavrič. Molimo, da bo Jožetu P. Damijanu do božiča uspelo zbrati potrebnih 46 glasov za konstruktivno nezaupnico Janezu Janši. Več o božični koaliciji lahko preberete v letos že 47. številki Mladine, ki bo na prodajnih policah in na naši spletni strani na voljo od 20. novembra dalje. #Mladina47

