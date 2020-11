Staro za novo

Danes je nov dan

Pred izbruhom covid-19 so imeli politiki polna usta zelenih obljub. Med prvim lockdownom so bili navdušeni nad zmanjšanjem prometa in onesnaženja, medtem ko so občudovali jasno nebo in uživali v tišini.

A žal so po tihem istočasno že sprejemali ukrepe, ki so v neskladju z zelenimi dogovori. Čeprav EU zaenkrat (še) drži svoje obljube, pa je novoizvoljeni predsednik ZDA, čigar prednostna naloga naj bi bila soočanje s podnebnimi spremembami, za glavnega svetovalca za podnebne zadeve izbral – naftnega lobista. V (vsaj) 18 največjih svetovnih gospodarstvih bodo imeli reševalni paketi negativne vplive na okolje. Države v boju proti recesiji, ki že sledi pandemiji, denar vlagajo v fosilna goriva. Le ukrepi 4 držav – Francije, Španije, Nemčije in Združenega kraljestva – bodo imeli koristi za okolje. Ne preseneča, da med njimi ni Slovenije.

Zgodovina nas ni naučila nič. "Zelenega" okrevanja se spet lotevamo simptomatsko, pozabljamo pa na izvorni vzrok stare bolezni: profit pred vsem!

