Puč

Kako dobro se bo Trump prodajal svojim privržencem, če bo igral mučenika in žrtev zarote, še najbolje vemo mi, ki že desetletja živimo z Janšo

Trumpov špartanski podpornik na pohodu v Washingtonu

Leta 2012, tik pred predsedniškimi volitvami, so ameriški desničarski mediji in desničarska blogosfera, kot je tedaj pisal Joshua Holland (AlterNet), forsirali »alternativno resničnost« – trdili so, da uradne ankete sistematično lažejo, da v »pravih« anketah v resnici premočno vodi republikanski kandidat Mitt Romney, ne pa Barack Obama, da neodvisni volivci množično podpirajo Romneyja in da Obamo, za katerega navijajo osrednji mediji, čaka hud, boleč poraz.