Načrt za okrevanje po slovensko

Tajno, neinovativno in birokratsko lotevanje obnove države po covidu

Minister Zvonko Černač, tesni zaupnik predsednika vlade in vodja vladne službe za evropske zadeve in kohezijo, v tajnosti pripravlja načrt za porabo petih milijard evrov evropskih sredstev.

© Borut Krajnc

So države z zamislimi in države, ki vedo, kaj storiti. In so države, ki nimajo pametnih zamisli. »Države, ki nimajo predstave, kaj želijo storiti, se pri takšnih razvojnih načrtih navadno odločijo, da bodo zgradile še kakšno cesto ali avtocesto …« povzema reformne predloge nekaterih držav članic EU Marco Lopriore. Lopriore je v Evropskem inštitutu za javno upravo (EIPA) v Maastrichtu strokovnjak za tako imenovano kohezijo, torej za porabo sredstev EU. Po državah zbira zamisli in primerja predloge. V zadnjem času pozorno spremlja razvojne projekte, ki jih članice EU predlagajo za izhod iz koronske krize.