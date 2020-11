Janša – novi evropski avtokrat

Janez Janša je v pismu evropskim voditeljem podprl Poljsko in Madžarsko, ki nasprotujeta temu, da je dostop do evropskih finančnih sredstev povezan s spoštovanjem prava

Milan Zver, Viktor Orbán in Janez Janša

Poljska in Madžarska sta v ponedeljek onemogočili sprejem evropske uredbe o finančnih virih, povezanih s sredstvi za obnovo Evrope, ki jo je prizadela epidemija, kar je bilo pričakovano. Gre za politično izsiljevanje. Ti dve državi sta namreč že med pogajanji o evropskem proračunu nasprotovali kakršnemukoli pogojevanju prejemanja evropskih sredstev. Že takrat sta, priključila pa sta se jima tudi Janez Janša in Slovenija, trdili, da se termin »spoštovanje pravne države« lahko zlorabi. Imata prav, vendar ta termin zlorabljata ravno ti državi, ki sta že tri leta v postopkih zaradi kršitve vrednot Evropske unije, kot jih določata Pogodba o Evropski uniji in njen 7. člen.