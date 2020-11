Lahko malicamo zunaj ali ne?

Nenehen kaos, povezan z vladnimi ukrepi. Prepovedano je vse, kar ni izrecno dovoljeno.

Policisti v akciji, postopek zaradi malice na stopnicah frančiškanske cerkve

© Facebook

Pred dnevi je vlada v sklopu zaostrovanja ukrepov za omejitev epidemije covid-19 sprejela nove omejitve človekovih pravic, med drugim je prepovedala uživanje hrane in pijače na prostem. Da, prav ste prebrali. Takole piše v odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev: »Konzumiranje hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno.«

Nekaj dni pozneje je v javnosti zakrožila zgodba (pospremljena s fotografijami policijskega postopka) o tem, da so policisti kaznovali dostavljavca hrane, kolesarja, ki si je med razvozom hrane vzel nekaj minut počitka, se usedel na stopnišče ljubljanske frančiškanske cerkve in poskušal pomalicati. Ni šlo, sledila je kazen. Temu je sledilo ogorčenje javnosti. Vsemu temu pa je sledil že dobro znani kaos, ki spremlja vladne dekrete, s katerimi se omejujejo pravice.

Na ministrstvu za gospodarstvo so pojasnili, da si je treba kategorično prepoved iz vladnega odloka razlagati manj strogo, kot je zapisana. In sicer, da sploh ne gre za splošno prepoved uživanja hrane na prostem: »Prepoved konzumiranja se veže na prevzeto hrano in pijačo na prevzemnih mestih, kar pomeni, da se hrana in pijača, prevzeta na prevzemnih mestih, ne sme zaužiti na območju prevzemnega mesta (npr. ob McDonaldsu, ob kioskih s hitro prehrano, bifejih – coffe to go, prevzem malic v gostiščih, idr.). Prepoved torej ne velja generalno kot prepoved konzumiranja hrane in pijače na javnih površinah.«

Premier Janez Janša pa je sporočil, da je policija ravnala pravilno, ko je kaznovala omenjenega dostavljavca hrane, četudi je bil daleč od prevzemnega mesta. In sicer zato, ker v trenutku, ko je jedel, na obrazu ni imel zaščitne maske. Čeprav je velikodušna razlaga ministrstva za gospodarstvo manj stroga in pravi, da tisto, kar je v vladnem odloku določeno kot kaznivo, v resnici večinoma ni kaznivo, je vsakršno uživanje hrane na javni površini, na prostem torej, de facto kaznivo. Ker mora človek v tistem trenutku sneti zaščitno masko, tega pa ne sme.

Kaj na vse to porečejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), v strokovnem organu, poklicanem za pripravo najustreznejših ukrepov za omejevanje širjenja virusa? »Žal teh odgovorov ne moremo podati z NIJZ, saj se nanašajo na ukrepe, ki jih je sprejela vlada. Za tolmačenje vladnih ukrepov se prosim obrnite na resorno ministrstvo oz. na strokovno skupino pod vodstvom prof. Beovič.« Točno tako.

Vsa ta stalna in vseprisotna zmeda glede prepovedanega in dovoljenega ravnanja na javnih površinah, ki spremlja tako rekoč vsak vladni ukrep, bi bila izjemno smešna, če ne bi bila nadležna. In če ne bi z njo vlada sejala strahu med ljudi, najbolj človeški vzgib teh pa je, da raje ostajajo zaprti za štirimi stenami, kot da bi šli na svež zrak, saj tako tvegajo kazen vsaj 400 evrov za neki bizarni neobstoječe-obstoječi prekršek.