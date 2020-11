Neuslišana želja

Ljubezen do ameriške vojske

Janez Janša

Janez Janša zadnje tedne vodi nespametno zunanjo politiko do Združenih držav Amerike (ZDA). V predsedniški bitki je podpiral Donalda Trumpa, nato pa mu je na Twitterju preuranjeno čestital za zmago in s to potezo povzročil začudenje mednarodne skupnosti. Kot kažejo volilni izidi, bo prihodnji ameriški predsednik Trumpov demokratski nasprotnik Joe Biden.

Obenem Janša že nekaj časa navija, da bi ZDA v Sloveniji namestile svoje vojake. Tako je 28. junija ob novici, da Američani zapuščajo Nemčijo, na Twitterju vzhičeno zapisal, da so »ameriške vojaške čete iz Nata dobrodošle v Sloveniji«. Misel je ponovil v ponedeljek, 16. novembra, ko je opozicijskim kritikom navrgel, naj podprejo tudi njegovo ponudbo »Združenim državam za namestitev rotacijske enote ameriške vojske v Sloveniji«.

Prihajajo torej Američani? Iz njegovega kabineta so na prošnjo Slovenske tiskovne agencije (STA) po dodatnih pojasnilih odgovorili le, da premierovih besed »zaenkrat dodatno ne komentirajo«. O tem molčijo tudi na zunanjem in obrambnem ministrstvu. Pri tem se velja spomniti, da so le nekaj tednov prej, natančneje 1. junija, nebo nad Slovenijo sicer res preletela ameriška letala. A ne zato, da bi pri nas odložila svoje vojake, temveč v čast zmagi nad virusom in ob koncu epidemije. Epidemije seveda še zdaj, pol leta kasneje, ni konec.

In kaj o prihodu ameriških vojakov v Slovenijo pravijo Američani? Janševo željo v ZDA »cenijo«. Ali natančneje: »Pogovori z državami gostiteljicami glede premeščanja sil, ki je bilo napovedano julija, se nadaljujejo in se bodo predvidoma nadaljevali še več mesecev. Ameriške sile pozdravljajo vsako priložnost za urjenje v Sloveniji s kolegi iz slovenskih oboroženih sil, vendar pa država za zdaj ni del načrtov glede sprememb v namestitvi sil.« To je tudi vse. Tako so pred dnevi sporočili z ameriškega veleposlaništva v Ljubljani.

Vprašanje, ki se poraja, pa je, kako se bodo ti načrti o premeščanju sil sploh še nadaljevali, glede na to, da je bil Trump na volitvah poražen. O tem bo odločala Bidnova administracija, torej administracija človeka, ki se je znašel v središču teorij zarote o ukradenih volitvah. Marsikatero od teh je retvital predsednik slovenske vlade. Najbrž se mu to v zvezi z željo po prihodu ameriških vojakov v Slovenijo ne bo obrestovalo (s čimer v resnici tudi ni nič narobe).