»Janša se poskuša postaviti v vlogo nekakšnega pogajalca, da bi zbližal Bruselj in Orbana«

IZJAVA DNEVA

"Prvi razlog je poskus preusmerjanja pozornosti od dogajanja doma, kjer imamo že dva dni več kot 40 mrtvih na dan zaradi covida-19. Drugi razlog pa je njegova politična in interesna povezanost z določenimi voditelji v Evropski uniji, zlasti z Viktorjem Orbanom. Madžarska financira medijski aparat SDS-a in tega verjetno ne počne, ne da bi si nekaj obetala v zameno. Trenutno smo sredi spora med EU-jem in dvema neubogljivima članicama, ki želita najti obvode pri spoštovanju načela vladavine prava. Tukaj vidim Janeza Janšo kot nekoga, ki se poskuša postaviti v vlogo nekakšnega pogajalca, mediatorja, da bi zbližal Bruselj in Orbana."

(Primož Cirman, novinar, o pismih predsednika vlade Janeza Janše, ki jih pošilja v Evropo; via MMC RTV SLO)