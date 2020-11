»Upam, da Janševo pismo ni stališče Slovenije, ker preprosto ni v redu«

IZJAVA DNEVA

"Trenutna situacija je takšna, da imamo dve državi, ki blokirata, in pismo našega premierja, ki dejansko podpira stališče teh dveh držav. Jaz upam, da to ni stališče Republike Slovenije, ker preprosto stališče ni v redu. Kot je povedal predstavnik predsedujoče države Nemčije: danes imamo situacijo, da se pogovarjamo o novem odnosu med solidarnostjo in odgovornostjo. Ta finančni paket, o katerem so se dogovorili, dejansko predstavlja bistveno višjo stopnjo finančne solidarnosti med državami članicami Unije. Je pa logično, da mora biti višja stopnja finančne solidarnosti povezana tudi z višjo stopnjo odgovornosti na vseh straneh, to pomeni tudi na straneh držav, ki ta sredstva prejemajo. Osebno absolutno podpiram, da princip spoštovanja vladavine prava, ki že od lizbonske pogodbe ostaja v osnovah Evropske unije, ostane tudi naprej. Upam, da bo le prišlo do tega dogovora – ne bo pa do dogovora prišlo danes."

(Mojmir Mrak, ekonomist, o tem, ali lahko stališča premierja Janše, ki jih je poslal v Bruselj, ogrozijo finančni paket in naše prejemke; via MMC RTV SLO)