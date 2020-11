Nazaj v »normalnost«?

Vladimir Yaitskiy / Wikimedia Commons

Te dni je veliko govora o težko pričakovanem cepivu proti covid-19, ki obljublja vrnitev življenja v pred-pandemično stanje. Že letos naj bi začeli s cepljenjem, do pomladi pa nam virus naj ne bi več grenil druženj, dela in potovanj. V času strogih ukrepov se to sliši sanjsko. Glede na rezultate anket o cepljenju pa skorajda nemogoče. Slovenci smo med najmanj naklonjenimi cepivu – več kot polovica se namreč ne namerava cepiti.

Pričakovali bi, da se bo zaradi izkušnje s pandemijo število anti-vakserjev zmanjšalo, a žal njihovo število celo narašča. Ti pa vseeno niso glavna prepreka do čredne odpornosti. Zadržani in skeptični do varnosti cepiva so predvsem mladi, ki v virusu ne vidijo resne nevarnosti. Skrb med mnogimi zbuja predvsem hiter postopek potrjevanja cepiva, a hkrati vemo, da varnostni koraki, ki so prej potekali zaporedno, zdaj potekajo simultano. Cepivo bo pred uporabo preverjeno varno.

Za zdravje in dobrobit vseh bomo morali stopiti skupaj in se cepiti za druge, če se že nočemo zase.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.