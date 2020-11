»Bati se moramo Janševe dediščine«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija je postala neslavna rekorderka po najvišjem številu umrlih s covidom na prebivalca. Janša pa bo zaradi tega, v nasprotju z Merklovo, šel v zgodovino kot slab krizni menedžer. Ker se je ukvarjal z drugimi, zanj bolj pomembnimi stvarmi. In bati se moramo njegove 'dediščine'. V obliki podmiznih poslov, korupcije in proračunske luknje ter tega, da nas je odpeljal ven iz jedra Evrope, med čudne režime, kamor nismo nikoli spadali. Da o nepopravljivo porušenih standardih politike in pravne države ne govorimo."

(Jože P. Damijan, ekonomist in kandidat za kriznega premierja Koalicije ustavnega loka, o tem, da so se vsi mandati treh vlad, ki jih je vodil Janša, končali s katastrofo; via Dnevnik)