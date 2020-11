VIDEO: Hojs: »Mislil sem, da so Slovenci dovolj dobro izobraženi«

Zakaj minister za notranje zadeve meni, da ga Slovenci ne razumejo

Aleš Hojs

© Borut Krajnc

Pred nekaj dnevi se je na spletnem portalu YouTube zgodil »Veliki Live Stream«. Tako je pogovor z notranjim ministrom Alešem Hojsom poimenoval avtor posnetka Aleš Ernecl, sicer kolumnist Nova24TV, med drugim znan po zapisu na Twitterju, da ne najde dokazov o holokavstu. Ernecl je pogovor začel z besedami, da se mu tokrat pridružuje »malo večji frajer« (Hojs je bil med drugim tudi direktor Nova24TV). Slednji pa se je nato razgovoril tudi o svojih izjavah, ki so v preteklih tednih dvigovale prah v javnosti, saj so se dotikale aktualnih tematik, kot so protesti, poroke in nedonošenčki. Nekaj besed pa je namenil tudi bureku in temu, da ne razume, zakaj si javnost napačno razlaga njegove izjave, za katere sam meni, da so popolnoma jasne.

»S politiko se nismo ukvarjali tisti, ki smo bili vzgajani v drugačnem, nekomunističnem duhu,« se je mladih let spominjal Hojs. Kot je povedal se je kasneje v času slovenske osamosvojitve pridružil koaliciji Demos, svojo politično pot pa nadaljeval s krščanskimi demokrati. Povedal je, da je njegov čas v NSi zaznamovalo predvsem nestrinjanje s takratno predsednico stranke Ljudmilo Novak. Znašla sta se namreč na različnih bregovih glede vprašanja o sodelovanju z Janezom Janšo, njegovim zdajšnjim šefom. Hojs je bil iz stranke NSi, ki ji je očital, da je vedno bolj »polna sama sebe«, kasneje izključen in se je nato pridružil stranki SDS.

Veliki Live Stream

V pogovoru z Erneclom se je dotaknil tudi svojega odgovora na tvit nekdanjega ministra za pravosodje Aleša Zalarja. Ta se je spraševal, kaj naj bi bila »poroka iz nujnih razlogov«, ki naj bi sodila med izjeme sprejetih ukrepov vlade. Minister mu je na to odgovoril, da »tista, kjer bi sicer moral konservativni babici čez nekaj mesecev pojasnjevati, da je otrok nedonošenček.«

Hojs nam je v pogovoru na YouTubu glede tega povedal anekdoto iz svojega življenja: »Vsi veste, da je bilo včasih greh seksati pred poroko, in konservativni ljudje, med njimi tudi moja stara mama, so v to verjeli.« Da bi se otrok lahko rodil prej kot devet mesecev po poroki, je bilo nekaj nezaslišanega, zato so jih morali potolažiti, da se je rodil nedonošenček, je dodal. Hojs je zavrnil očitke, da bi se s svojo staro mamo grdo izražal o nezakonskih otrocih. Začuden je dejal, da izjave ljudje in mediji niso bili sposobni razumeti: »Kljub temu, da sem mislil, da so Slovenci dovolj dobro izobraženi, predvsem pa da imajo dovolj smisla za humor, očitno tega nimajo in vsega tega ne razumejo.«

»Kljub temu, da sem mislil, da so Slovenci dovolj dobro izobraženi, predvsem pa da imajo dovolj smisla za humor, očitno tega nimajo in vsega tega ne razumejo.«



Aleš Hojs

Hojs je med pogovorom povedal tudi, da je pogosto prek spleta deležen groženj. Dva primera je celo prijavil in ju izsledil preko policije, nato pa osebama odpustil, ker sta se opravičili. Sam je prepričan, da »nasilje ni zgolj tisto, ki ga občutijo tisti, ki doživijo nek fizični napad, ampak je tudi psihično, verbalno, simbolno nasilje.«

V sosednjem okencu posnetka na YouTube so lahko pogovor v živo komentirali tudi gledalke in gledalci. Med temi je denimo izstopalo vprašanje, ki pa je ostalo neodgovorjeno in se glasi: »Kdaj lahko pričakujemo vaš dokončni, nepreklicni odstop?«

