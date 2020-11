»Hojs je res mojster izmišljevanja nadomestnih problemov«

IZJAVA DNEVA

"Lep primer ukvarjanja z nadomestnimi problemi je notranji minister Aleš Hojs. Tako si je prejšnji teden na TV Slovenija ogledal moj film Izbrisana (čeprav ne plačuje naročnine) in potem še dva dni na Twitterju nabijal o njem, češ, kakšna sramota je narediti film o sramoti. Skratka, niso problem izbrisani, problem so filmi in literatura o tem."

"Hojs je res mojster izmišljevanja nadomestnih problemov. Ni čudno, da ga ima šef tako rad in ga noče dati od sebe. Zanj ni problem velik kriminal, problem je, kdo vodi NPU. Niso problem nasilni protesti, marveč novinarji, ki o njih poročajo. In tako v nedogled."

(Pisatelj in kolumnist Miha Mazzini, o tem, da je notranji minister Aleš Hojs lep primer ukvarjanja z nadomestimi problemi; via siol.net)