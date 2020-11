»Minister Gantar, se zavedate, da se Janša igra z vami?«

IZJAVA DNEVA

"Koliko sploh velja vaš glas v vladi? Za vse ste namreč odgovorni sami, čeprav se radi umikate. Ne morete biti žrtev bolj agresivnih ministrov, za korupcijo osumljenega Počivalška in z nepotrebnimi milijoni za orožje potešenega Tonina, niti žrtev Janševega neupoštevanja. Se zavedate, da se Janša igra z vami? Pri ureditvi dodatnih 'covid prostorov' v UKC Ljubljana je bilo videti, kot da je moral nastopiti on, da se je ta problematika uredila, in ne vi."

(Polona Jamnik v pismih bralcev o tem, da je minister za zdravje najodgovornejši za reševanje življenj, ker je zdravnik in vidni član stranke, ki naj bi se borila za najbolj ogrožene; via Dnevnik)