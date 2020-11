»Čas je, da spakirate kufre in se poslovite od vodenja vlade«

IZJAVA DNEVA

"Dragi premier, kakor koli že, ostajate edinstveni. Vsakič, ko kaj poveste javnosti, kot na primer v četrtkovem intervjuju na TV Slovenija, so za vse težave, s covidom in sicer, tudi za neslaven primat prve evropske države z največjim številom umrlih na 100.000 prebivalcev, krivi drugi. Vi nikoli. No, čas je, da spakirate kufre in se poslovite od vodenja vlade. Slovenija vam bo hvaležna."

(Aurelio Juri, novinar, nekdanji poslanec Socialnih demokratov, v pismih bralcev o tem, da so po mnenju Janeza Janše za vse težave krivi drugi, on nikoli; via Dnevnik)