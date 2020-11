»Kdo točno so te 'konservativne slovenske babice'?«

IZJAVA DNEVA

"Veliko resnih vprašanj se vsiljuje zaradi te odločitve slovenske vlade in obrazložitve ministra Hojsa. Prvo, kar mi pride na misel, je: kdo točno so te 'konservativne slovenske babice'? Kaj se je namreč – to sem pravzaprav hotel vprašati – zgodilo s Slovenkami? Slovenske babice so nekako mojih let, moja generacija, in danes imajo od petdeset do šestdeset let. Ko smo bili v najboljših letih za razmnoževanje, tam konec osemdesetih – ko so bile torej današnje babice mlade – pa ni bilo bolj naprednih žensk, kot so bile Slovenke, tihe bolečine smrkavih Dalmatincev, ki so sanjali, da bodo poleti na plaži ali v diskoteki naleteli na Bernardo Marovt ali Savino Geršak ali Anjo Rupel ali dobro staro Ditko Haberl, pravzaprav katerokoli Slovenko med osemnajstim in oseminštiridesetim letom. 'Tako mlada, pa že Slovenka,' se je takrat govorilo o naprednem in svobodomiselnem dekletu. Saj so bile Slovenke, jugoslovanske Švedinje, svetlobna leta pred nami in našimi dekleti, odprte za vse oblike sodelovanja. Pol moje generacije je osnovno šolo ljubezni končalo z mladimi samoupravljalkami iz slovenskih počitniških domov in s slovenskimi študentkami iz poletnih diskotek."

(Boris Dežulović, kolumnist, o izjavi ministra Aleša Hojsa, da je poroka iz nujnih razlogov tista, ki se odobri, da konservativne babice čez nekaj mesecev ne bi bilo treba prepričevati, da je rojeni otrok nedonošenček, na vprašanje nekdanjega ministra za pravosodje Aleša Zalarja, kakšne so 'nujne poroke', ki bodo izvzete iz novih, restriktivnih epidemioloških ukrepov in prepovedi zbiranja več kot šestih državljanov; via Dnevnikov Objektiv)