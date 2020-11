Erjavec: »Naša ideologija so antifašizem, socialna država, javno zdravstvo in javno šolstvo«

Kandidat za predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec je poudaril, da nikoli ne bo dovolil, da bi se spreminjala zgodovina v tem smislu, da so sodelavci fašizma in nacizma odigrali pozitivno vlogo v drugi svetovni vojni

Karl Erjavec

© Borut Krajnc

Na TV Slovenija so pridobili pismo, ki ga je delegatom stranke poslal dolgoletni vodja DeSUS Karl Erjavec. Ta se vrača v politiko, potem ko se je po januarskem porazu proti Aleksandri Pivec umaknil iz javnosti. "Ugotavljam, da naš minister za zdravje Tomaž Gantar odlično opravlja svoje delo. Opažam pa, da vlada sprejema nekatere pomembne odločitve mimo mnenja našega ministra," je zapisal v pismu.

"Na splošno ta vlada več pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. To seveda ni dobro in po nepotrebnem razburja večji del slovenske javnosti. Ne bom opisoval konkretnih primerov, ker so ti primeri znani. Prepričan sem, da je bilo vodstvo stranke do teh pojavov preveč tiho in da se izgovarjalo, da smo neideološka stranka," je poudaril Erjavec.

"DeSUS je ideološka stranka tudi zato, ker brani pridobitve narodnoosvobodilnega boja in ker nikoli ne bomo dovolili, da bi se spreminjala zgodovina v tem smislu, da so sodelavci fašizma in nacizma odigrali pozitivno vlogo v drugi svetovni vojni. Naša ideologija so antifašizem, socialna država, javno zdravstvo, javno šolstvo in naša ideologija niso fašizem, liberalni kapitalizem, zasebno zdravstvo in zasebno šolstvo."

