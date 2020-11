LGBTIQ+ skupnost v času odmika od temeljnih evropskih vrednot

Bi Evropa lahko črpala ideje za odpor proti naraščajoči nestrpnosti in sovraštvu iz dolgotrajnih, vztrajnih in heterogenih bojev LGBTIQ+ skupnosti?

Vabilo na dogodek

© Priitličje / Facebook

V četrtek, 26. novembra ob 20.00 bo na Facebooku potekal prvi pogovor iz cikla STREaMENJA. Prvič v zgodovini je EU pripravila Strategijo za enakost skupnosti LGBTIQ+, kar je nedvomno pomenljivo, saj se del Evrope odmika od temeljnih evropskih vrednot. Je strategija glede na okoliščine dovolj ambiciozna, kaj prinaša skupnosti v posameznih državah in kaj zahteva od nacionalnih oblasti?

Na kakšen način lahko Evropa opolnomoči najbolj ranljive: po eni strani najbolj ranljive LGBTIQ+ osebe, kot so trans osebe, LGBTIQ+ mladi, stari in revni, po drugi strani pa LGBTIQ+ skupnost v državah, kjer oblasti dovoljujejo vzpostavljanje območij brez LGBTIQ+ oseb, generirajo sovražni govor in tolerirajo razraščajoče nasilje? Bi Evropa lahko črpala ideje za odpor proti naraščajoči nestrpnosti in sovraštvu iz dolgotrajnih, vztrajnih in heterogenih bojev LGBTIQ+ skupnosti? V kateri točki je boj za enakost skupnosti LGBTIQ+ v Sloveniji in kaj si skupnost pri nas lahko obeta od strategije?

V kateri točki je boj za enakost skupnosti LGBTIQ+ v Sloveniji in kaj si skupnost pri nas lahko obeta od strategije?

V pogovoru bodo sodelovali: Miha Lobnik (Zagovornik načela enakosti), Simona Muršec (Društvo Parada ponosa), Linn Julian Koletnik (Zavod Transakcija), Barbara Rajgelj (Pritličje in FDV UL) in Zoran Stančič (vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji). Moderatorka bo Monika Weiss.

Sledil bo live act, na katerem bo nastopil DUF, glasbenik, bobnar in elektrofonik Jaka Berger – BRGS, ki bo predstavil svoj beat elektronski projekt, ki naslavlja razkroj alternative in klubskih prostorov, ki v svetu potrošništva izgubljajo svoj smisel.

Za vizualno podlago bo poskrbela grafična oblikovalka in vizualna umetnica Liara T’Soni, ki ustvarja na področju grafičnega oblikovanja in videa. Med drugim jo zanima eksperimentiranje z medijem digitalnega kolaža, v zadnjem času zelo prisotnega med vizualnimi trendi t.i. glasbenega spletnega podtalja v katerega se pogosto umešča.