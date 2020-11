»Učna uspešnost bo padla in otroci bodo manj produktivni«

IZJAVA DNEVA

"Mladostniki so življenjski slog spremenili ne da bi se tega zavedali; ko se konča pouk preko spleta, ne vstanejo in gredo na zrak - še kar sedijo pred zasloni in se 'zasedijo'. To je največja kriza, ki jo bomo izkusili v naslednjih letih, šolajoče generacije bodo namreč na subtilni način spremenile način preživljanja prostega časa, za povrh pa se tega ne bodo zavedale. Telesna zmogljivost in dejavnost sta na drugi strani zelo povezani s kognitivnim delovanjem, to pomeni, da ti otroci ne bodo imeli takšnih učnih zmožnosti kot generacije pred njimi, učna uspešnost bo padla in manj produktivni bodo. To sta samo zdravstvena in učna dimenzija posledic, sledi pa jima še vrsta drugih implikacij; na primer sociološka, ker zaradi izolacije ne bodo imeli toliko stikov kot sicer, namesto vrstniške družbe pa bodo absorbirali družbena omrežja. Dejansko lahko govorimo o 'koronageneraciji'."

(Gregor Jurak, redni profesor na Fakulteti za šport, član ekipe sistema SLOfit, o velikih spremembah v življenjih otrok in mladostnikov v času izolacije; via Večer)