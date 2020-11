Danes na meniju: plastika na žlico

Danes je nov dan

Bi pojedli plastičen pokrovček? Znanstveniki so namreč izračunali, da toliko mikroplastike v povprečju zaužijemo v enem tednu. Nedavna raziskava, ki je preverjala količino mikroplastičnih delcev v prehrani, je analizirala le 15 % dnevnega kaloričnega vnosa. To pomeni, da so dejanske količine mikroplastike v naših prebavnih sistemih najbrž mnogo višje.

Ni še jasno, kako škodljivo je uživanje mikroplastike za človeka, drznimo pa si predpostavljati, da blagodejnih učinkov na naše zdravje zagotovo nima. Izogibanje plastični embalaži v trgovinah je žal le pljunek v morje, saj je svet, v katerem živimo, dobesedno ovit v plastiko – ta je prisotna v vodah, zemlji in tudi v zraku, ki ga dihamo.

Znanstveniki so letos sicer odkrili bakterijo, ki se prehranjuje z delci poliuretana, kar je lahko spodbudna novica za recikliranje plastike. A za prihodnost brez plastike zgolj reciklaža ne bo dovolj. Potrebujemo namreč resno alternativo za (zaenkrat) nepogrešljiv in široko uporabnen material.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.