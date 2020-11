Izšla je posebna številka Mladine: ROJSTVO DRŽAVE (OSEMDESETA)

8DESETA: Od 27. novembra pri prodajalcih časopisov

V sklopu edicij ZGODOVINA je izšla posebna številka Mladine z naslovom 8DESETA (ROJSTVO DRŽAVE). Obsežen izbor člankov je nastal ob 30. obletnici samostojne Slovenije, avtorji in avtorice prispevkov pa so ob tej priložnosti na spletnem portalu YouTube objavili tudi videoposnetke, v katerih se dotikajo tematike, kdaj in kako je pričela nastajati država Slovenija. Posebna številka Mladine je že na voljo pri prodajalcih časopisov in tudi v naši spletni trgovini. Priskrbite si svoj izvod!

(SPLETNI NAKUP) >> ROJSTVO DRŽAVE: OSEMDESETA (1. DEL)

POSEBNA ŠTEVILKA Mladine: ROJSTVO DRŽAVE (OSEMDESETA)

© Mladina

Prispevki, ki jih boste lahko prebrali v posebni številki (Slovenija in Slovenci 1980 - 1992):

1. Uvod: Grega Repovž

2. Slovenci v jugoslovanski federaciji: Božo Repe

3. Mednarodni položaj, geostrateške spremembe in položaj Slovenije: Kornelija Ajlec

4. Gospodarstvo v osemdesetih, vladi Janeza Zemljariča in Dušana Šinigoja: Aleksander Lorenčič

5. Prosti čas, zabava, moda, prihod interneta: Darja Kerec

6. Prve zveze in stranke, Demos, večstrankarske volitve (vključno s predsedniškimi): Bojan Balkovec

7. Ekološko gibanje: od Krupe do zelene stranke: Božidar Flajšman

8. Slovenci in identiteta: srednjeevropske in avtohtonistične teorije: Jernej Kosi

9. Kulturna opozicija: Aleš Gabrič

10. ZKS, SZDL: Zdenko Čepič

11. ZSMS, civilnodružbena, mirovna, protijedrska gibanja

13. Ustava, pravno spreminjanje sistema: Božo Repe

14. Rituali, spomeniki: Peter Mikša

15. Odnos do spolnosti: Maja Vehar