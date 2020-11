»V EU ni prostora za soliranje«

IZJAVA DNEVA

"Zavezništva znotraj EU se zaradi različnih interesov, bodisi političnih, geografskih ali ekonomskih, pogosto sklepajo in spreminjajo. To ni nič nenavadnega. Ko gre za vprašanje Rusije, so si baltske države in Poljska zelo blizu, ko pride do denimo gospodarskih vprašanj, osebnih svoboščin in podnebnih vprašanj, pa so lahko njihova stališča v marsikaterem pogledu precej različna. Ko gre za vprašanje ribištva, se bodo povezale države z močno razvitim ribištvom, prav tako bodo države, bolj naklonjene liberalizaciji gospodarstva, tesneje sodelovale na tem področju. Tako je tudi v primeru Slovenije povsem normalno, da pri sledenju različnim interesom išče zaveznike, ki mislijo podobno in jo lahko podprejo. Bo pa Slovenija naslednje leto predsedovala Svetu EU, kjer se je s sopredsedujočima državama uskladila glede osemnajstmesečnega programa, ki ga bo izvajala skupaj v triu z Nemčijo in Portugalsko. Tukaj ni prostora za soliranje. Prednostne naloge so jasno določene."

(Manja Toplak, vodja Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji, o iskanju zaveznikov znotraj EU, približevanju Slovenije višegrajskemu bloku, in slovenskem predsedovanju Svetu EU; via Večer)