»Mnoge družine živijo v zelo, zelo skromnih majhnih podnajemniških stanovanjih«

"Mnoge družine živijo v zelo, zelo skromnih, podnajemniških stanovanjih, ki so majhna, in v njih težko funkcionirajo. Načeloma je čez dan, ko so v šoli, službi, to stanovanje bolj namenjeno zgolj skupnemu obroku in spanju. Zdaj pa je to drugače in so stiske - predvsem v primerih, ko v stanovanju živi več ljudi - večje, bolj izrazite. Že zaradi samih okoliščin. Težava je tudi, kjer se v družinah pojavi zasvojenost. Morda se na zunaj zdaj tega ne vidi, se bo pa pozneje pokazala."

"Te stvari vplivajo na vse nas, ampak na tiste, ki so osamljeni, moramo pa res paziti, ker mislim, da noben človek ne sme ostati brez nekoga, s katerim se lahko pogovori. Fizično, po telefonu, kakor koli. Mi smo odprti. Tisti, ki potrebujejo tak pogovor, naj pokličejo."

(Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, ki trenutno pomaga 98.000 posameznikom, tako z materialno pomočjo kot s svetovanjem; via MMC RTV SLO)