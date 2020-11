»Slovenija bi morala postati v celoti ekološka država«

IZJAVA DNEVA

"Slovenija bi v 15, najpozneje 20 letih lahko bila oziroma bi morala postati v celoti ekološka država. Vem, da je to predrzna izjava, a nobena ideja ne zaživi, če ni nora. V to idejo je treba verjeti.« Uresničiti jo je preprosto. Proračun za kmetijstvo je treba preoblikovati tako, da bi nagrajeval kmetovanje, ki prispeva k ohranjanju okolja in zdravju ljudi. Ekološka hrana bi bila morda res dražja, a na ravni države bi prihranili, saj bi bili ljudje bolj zdravi in zavrglo bi se manj hrane."

(Ekološki in biodinamični kmet Zvone Černelič, o tem, da bi morali zmanjšati obseg živinoreje in spodbuditi rastlinsko pridelavo, proračun za kmetijstvo pa bi bilo treba preoblikovati tako, da bi nagrajeval kmetovanje, ki prispeva k ohranjanju okolja in zdravju ljudi; via Delo)