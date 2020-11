Amazonski pragozd še vedno gori

Earth Observatory / Nasa

Lani sklenjen trgovinski sporazum med EU in državami bloka Mercosur, kamor spada tudi Brazilija, še vedno ni stopil v veljavo. Gre za dosedaj največji trgovinski sporazum, sploh kar se tiče ukinjanja tarif na uvoz in izvoz. A glede na to, da Bolsonaro s prijatelji še vedno požiga Amazonski pragozd, bo Bruselj očitno zahteval dodatna pogajanja in dopolnitve z zavezami o varovanju okolja, obvezno pa bo tudi spoštovanje zavez iz Pariškega podnebnega sporazuma.

Požiganje Amazonskega pragozda je v prvi vrsti posledica slepega sledenja logiki trga, a obenem kaže tudi na problematične prehranjevalne navade "Zahodnjakov". Prehrana, ki temelji na živalskih izdelkih, ne obremenjuje le okolja, temveč tudi naše zdravje. Srčno-žilne bolezni, ki so mnogokrat posledica slabih prehranskih navad, so najpogostejši vzrok smrti na svetu.

Zato se, preden začnemo preklinjati Bolsonara in dokler ne dočakamo konkretnih sistemskih rešitev, raje odpovejmo kakšnemu zrezku. Zdravje – in okolje – nam bosta hvaležna.

