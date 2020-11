»Zahtevamo referendum«

Politika je tista, ki določa prednostne naloge, slovenski vladi pa so nakupi orožja pomembnejši od zdravja ljudi

Policisti v avtomobilu so v soboto, 21. novembra, nadzorovali zbiranje podpisov za razpis referenduma v ljubljanskem Tivoliju in ob tem zagrozili, da bodo prepovedali zbiranje podpisov, če čakajoči v vrsti ne bodo držali razdalje

© Gašper Lešnik

Sedemindvajsetega septembra je bil v Švici že drugi referendum letos. Res je, veliko referendumov imajo v Švici, gre za državo, ki neposredno demokracijo jemlje krvavo resno. Tokrat so imeli volivci pred seboj več vprašanj. Švicarska ljudska stranka je želela omejiti priseljevanje iz EU, kar so volivci zavrnili, odločali so o uvedbi dvotedenskega plačanega očetovskega dopusta, kar so volivci podprli, o odstrelu volkov, kar so zavrnili, in odločali so o nakupu bojnih letal.