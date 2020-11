Zakaj ukrepi ne delujejo?

Zaradi vladinih napačnih ukrepov podjetja zaposlenih ne napotujejo v karanteno, zaposleni pa zaradi finančne kazni tudi ne javljajo stikov z okuženimi

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je ta teden na podlagi svojih epidemioloških anket končno naredil analizo o virih okužb – nekaj, kar bi v tej instituciji morali narediti že veliko prej. Vladajoči politiki so namreč doslej zaradi odsotnosti teh dejstev o vzrokih epidemije špekulirali po svoje. Domišljija je bila kar bujna, nekateri ukrepi pa zato nenavadni: za notranjega ministra Aleša Hojsa so bili glavni vzrok za širjenje okužb v Sloveniji protestniki proti njegovi vladi. Za predsednika vlade so bili glavni krivec – poleg opozicije in medijev – neodgovorni mladi, žurerji, pa cincanje glede mask v šolah. Za vladnega govorca Jelka Kacina je bilo vzrok vseh težav neodgovorno martinovanje. »V zadnjih vikendih se je vseeno martinovalo več, kot smo upali.« Še pred tem je Kacin krivil zasebna druženja in seveda izletnike v Piran in na Bled, zaradi česar je vlada zaprla meje občin. V zadnjem času pa epidemiologi in infektologi vse glasneje poudarjajo, da bi glavna težava lahko bila v podjetjih. Kar je tudi logično, saj so vsi preostali razlogi že konzumirani. Ali kot je ta teden logično sklepala glavna vladna svetovalka za covid-19 Bojana Beović, se virus več kot očitno širi v delovnih okoljih, »saj se v vrtcih, šolah, lokalih itd. ne more, ker so ti zaprti«.