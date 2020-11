Ena soba, en računalnik, več otrok

Šolanje na daljavo, gledano z očmi begunskih otrok

© Slovenska filantropija

Zaprte šole in šolanje na daljavo so izziv za veliko večino osnovnošolcev in srednješolcev ter njihovih staršev, a najtežje je v tem pogledu otrokom z roba družbe, med katere sodijo tudi otroci iz begunskih družin.