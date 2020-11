Napad na dijake

Odpovedan Teden političnega učenja

»Pravimo, da živimo v nenavadnih časih, ki pa znajo pokazati tudi svoj tankočutni obraz.« S temi besedami so se profesorji Gimnazije Kranj zahvalili svojim dijakom, ki so jih v prvi polovici novembra presenetili z ljubeznivimi in spodbudnimi sporočili. Konec meseca so dijaki iste šole želeli pripraviti, seveda prek spleta, Teden političnega učenja. V vabilu k sodelovanju so zapisali, da je namen tega »mlade seznaniti z osnovami in teoretičnimi temelji politike z različnih zornih kotov ter hkrati s trenutno situacijo v Sloveniji in po svetu in jih spodbuditi k sooblikovanju jutrišnjega sveta.«