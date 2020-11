Absurdno visoke cene posebne izdaje Lidlovih superg

»Lidlčki« kot kompliment

Lidl superga čevelj neprecenljive vrednosti

Še pred nedavnim se je – kot so poročali številni lokalni mediji – izraz »lidlčki« uporabljal kot zmerljivka za revne otroke, ki nosijo obleke iz ponudbe trgovske verige Lidl, danes pa bodo otroci s športnimi copatami te blagovne znamke največji frajerji daleč naokoli, čeprav se bodo lahko z njimi sošolcem bahali zgolj prek aplikacije Zoom.

Ja, čudna so zbiralska pota: septembra lani je Lidl napovedal posebno izdajo superg, ki jih krasita njegov logotip in prepoznavna kombinacija rdeče, rumene in modre barve. Čevlji, vredni 16 evrov, so v trenutku pošli s prodajnih polic in se kmalu znašli na dražbenem portalu eBay, kjer jih priložnostni poslovneži prodajajo po vrtoglavih cenah: v povprečju stanejo od 200 do 300 evrov, nekateri najbolj vneti zbiralci s preglobokimi žepi so zanje odšteli tudi dobrih pet tisoč evrov.

Sprva so bile razvpite Lidlove superge del prebrisane promocijske kampanje: obiskovalci nemških podružnic trgovske verige so se lahko zanje potegovali v nagradni igri, ki je potekala izključno v izbranih Lidlovih prodajalnah. V obtoku je bilo zgolj 400 parov, in ker redkost oziroma omejenost ponudbe ustvarja in krepi povpraševanje, je zanimanje za promocijske superge hitro zraslo do neverjetnih skrajnosti. Poleg tega bi marsikateri modni guru Lidlove superge obul že zato, da svetu pokaže, da ima smisel za ironično duhovičenje in estetiko grdega.

Kasneje je Lidl superge postavil tudi na prodajne police v izbranih evropskih mestih, a v izjemno omejenih količinah, zato so se letos poleti na dan začetka prodaje razvpitih copat pred številnimi njegovimi trgovinami – kljub pandemiji koronavirusne bolezni – že v jutranjih urah vile dolge kolone zagnanih navdušencev. V Italiji naj bi jih bili kupci s polic pograbili v nekaj urah, na Finskem pa naj bi bila – po pričevanju očividcev – celotna zaloga športnih copat pošla v manj kot desetih sekundah.