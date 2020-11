Pobudniki petkovih protestov: »Naša namera je z avtomobili krožiti okoli državnega zbora in vlade«

Petkovi protivladni protesti se s koles selijo v avtomobile

Objava pobudnikov petkovih protestov na Facebooku

© Facebook

Pobudniki petkovih protestov so na spletnih družbenih omrežjih sporočili, da se protesti s koles selijo v avtomobile. Protest so poimenovali "z dveh koles na štiri", napovedali pa so ga v petek, 27. novembra ob 19. uri. "Ne bodo nas ustrahovali, dobimo se v bližini parlamenta v v avtomobilih zakrožimo po mestnih ulicah! Povsem varno, zdravstveno odgovorno, vendar glasno in neustavljivo! Upor se nadaljuje," so zapisali in dodali, da poziv velja do preklica oziroma padca Janševe vlade.

Kot so pobudniki petkovih protestov pojasnili za spletno Mladino, je njihova namera z avti krožiti okoli državnega zbora in vlade. "Če to zaradi cestnih zapor ne bo možno, se bo krog nekoliko razširil, v vsakem primeru pa bomo center Ljubljane (in tudi centre nekaterih drugih mest) čim bolj napolnili z vozili. Pričakujemo transparente na avtomobilih, hupanje, utripanje luči, glasbo iz avtomobilov in kot do sedaj, tudi druge individualne ustvarjalne izraze nasprotovanja strahovladi," so poudarili.

Pobudniki petkovih protestov menijo, da skuša vlada pod krinko koronskih ukrepov preprečiti ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja in gibanja. "Kljub temu, da razpršeno kolesarjenje z maskami tudi po mnenju stroke ni predstavljalo zdravstvene nevarnosti, je strahovlada angažirala ves svoj represivni aparat, da bi proteste v kakršnikoli obliki čimbolj kriminalizirala. Z napovedanimi drakonskimi kaznimi do 15.000 evrov zdaj poskušajo še dodatno ustrahovati prebivalstvo in hkrati krivdo za svojo nesposobnost pri obvladovanju epidemije prevaliti na povsem zdravstveno odgovorne in nenasilne protestnike," odgovarjajo. Za nadaljevanje protestov so se odločili, ker "vlada še naprej divje kadruje, manipulira, ruši temelje demokratične ureditve in vladavine prava in napada vse drugače misleče".

Vsi bi bili raje "doma na kavčih", vendar je ravno zaradi brezvestnega izkoriščanja trenutne krize s strani strahovlade nujno, da se po celotni Sloveniji ponovno zasliši glas upora tudi na ulicah, so prepričani. "Kakršnikoli morebitni represivni ukrepi zoper posameznike, ki se zgolj vozijo po ulicah v svojem avtomobilu, še bolj jasno pokazali celotni Sloveniji, da vladi nikakor ne gre za zdravje, temveč zgolj za vzpostavljanje politične diktature," dodajajo.

Na vprašanje, ali bodo o protestu oziroma načinu protestiranja in trasi obvestili tudi policijo, so odgovorili, da iz preteklih izkušenj vedo, da policija budno spremlja vse objave na spletnih družbenih omrežjih. "Upamo, da bo z njihove strani prevladal glas razuma, da ne bodo popuščali pod represivnimi direktivami nepreklicno odstopljenega ministra za notranje zadeve in da ne bodo poskušali po nepotrebnem ovirati poteka protesta," so pridali.

Nadaljevanje protestov, tokrat v avtomobilih, pa bo trajalo do preklica oziroma do padca Janševe vlade, poudarjajo. Zaradi katastrofalne zdravstvene, ekonomske in politične situacije pa upajo, da se bo to zgodilo čim prej in obenem pozivajo vse udeležene, da naredijo "vse, kar je v njihovi moči in preprečijo naše pospešeno drsenje v totalitaristično državo".

"Ta vlada nima nikakršnega zaupanja ljudi, ni sposobna voditi države v času naše največje zdravstvene krize in mora po najkrajšem postopku na smetišče zgodovine," so sklenili pobudniki petkovih protestov, ki se obenem tudi odločno distancirajo od nasilnih četrtkovih protestov, ki so pred nekaj tedni ušli nadzoru.