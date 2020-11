V pisarno po covid-19

V drugem tednu novembra, ko je bilo pozitivnih testov na koronavirus več kot četrtina, je večina zaposlenih še vedno hodila v službo – med njimi mnogi s simptomi covid-19 ali tisti, ki so bili v nedavnem stiku z okuženo osebo. Strogo od doma je delalo le 36 odstotkov zaposlenih, več kot polovica pa je bila v na delovnem mestu ves čas.

Nedavna raziskava kaže tudi, da bi četrtina tistih, ki so hodili v službo, delo lahko opravljala od doma, vendar se za to niso odločili ali pa jim delodajalci tega niso omogočili. Izvajalci raziskave, kot tudi stroka, opozarjajo, da bi obvladovanje epidemije omogočilo prav delo od doma, saj to najbolj omeji stike med ljudmi.

Spomladi, ko so bile številke obratne, in ko naj bi od doma delalo 70 odstotkov, smo bili v boju proti virusu uspešnejši, pa tudi enotnejši. Morda bi bilo dobro, da bi namesto absurdnih glob za pozivanje k državljanski nepokorščini vlada z ukrepi raje spodbujala delodajalce, da zaposlenim omogočijo delo od doma, kadar je to mogoče.

