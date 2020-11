»Če se ne bo nič zgodilo, bo sledil velik socialni odpor«

IZJAVA DNEVA

"V 21. stoletju, ko je človeštvo doseglo izjemen tehnološki preboj, ko se je izredno povečala produktivnost in je ustvarjenega dovolj materialnega blagostanja, bi bilo logično, da se končno zagotovi primerno, dostojno, zmerno in preprosto materialno blagostanje za vse prebivalce. Sam bi si sicer želel, da prispevek ne bi šel v smeri denarja, ampak bolj v smeri zagotavljanja brezplačne količine hrane, vode, energije, brezplačnega javnega prevoza, brezplačnih storitev, kot sta izobraževanje in zdravstvo. Morda bo prišlo do kombinacije brezplačnih storitev in denarnega prispevka, če se ne bo nič zgodilo, pa bo po mojem mnenju sledil velik socialni odpor."

(Dolgoletni profesor geografije in okoljevarstvenik Dušan Plut, o tem, da neomejena rast na omejenem planetu ni mogoča, zato imamo v prihodnosti dve možnosti: ali nadaljevati eksistenčno samomorilski model rasti ali pa poiskati drugačne civilizacijske vzorce, recimo "odrast"; via MMC RTV SLO)