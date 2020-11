»Erjavčeva vrnitev nikogar več ne bi presenetila«

IZJAVA DNEVA

"Leto 2020 se je začelo s porazom in umikom Karla Erjavca. Sledila je menjava vlade, epidemija brez primere, omejitve življenja, o kakršnih smo brali le v distopičnih romanih, začetek zagotovo dolgotrajne in globoke krize. Ob koncu takšnega leta verjetno tudi vrnitev teflonskega politika na velika politična vrata nikogar več ne bi presenetila."

(Tanja Starič, novinarka in kolumnistka, o Karlu Erjavcu, ki je leto 2020 začel kot poraženec, najprej volitev, potem še predsedniške tekme v DeSUS-u, ki ga je vodil 15 let., zdaj pa se vrača; via MMC RTV SLO)