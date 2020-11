Uredništvo | foto: Borut Krajnc

FOTOGALERIJA: Petkovi protesti v avtomobilih

S koles v avtomobile in okoli parlamenta

Več sto protestnikov se je zbralo v svojih avtomobilih v središču Ljubljane, da bi na zdravstveno odgovoren in nenasilen način izrazilo svoje nasprotovanje nesposobnosti, neodgovornosti in koruptivnosti Janševe vlade.

Potem ko so od pomladi ob petkih protestirali na kolesih in peš, so včeraj protestniki v Ljubljani akcijo izvedli v avtomobilih, iz katerih po njihovih prepričanjih ne more priti do prenosa okužb. Zvečer so sporočili, da je policija protestnikom, ki so se sami vozili v svojih avtomobilih, vseeno napovedala, da bodo dobili kazni za nedovoljeno zbiranje.

Iz videoposnetka, ki ga je na Facebooku delil eden od protestnikov, je razvidno, da je policija napovedala kazni tudi za nedovoljeno hupanje.

Utrinke si lahko ogledate v fotogaleriji Boruta Krajnca spodaj.