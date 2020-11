»Minilo bo!«

IZJAVA DNEVA

"V tej fazi epidemije so ljudje predvsem utrujeni, naveličani, izčrpani. Ne glede na to, koliko se trudijo vztrajati v nekaterih aktivnostih, ki so koristne, se večinoma počutijo neprijetno. Frustracije, negotovosti, anksioznosti, tudi polarizacija, ki je aktualna med prebivalci, definitivno ne pomagajo. Lahko rečem, da je normalno počutiti se neprijetno v nenormalnih okoliščinah, da se izognemo patologizaciji in medikalizaciji vseh teh stisk, ki jih čutimo, ki so pravzaprav popolnoma normalne glede na okoliščine. Pomembno je, da se zavedamo, da gre za obdobje, to je eno krizno obdobje, ki bo trajalo neki določen čas, bo minilo. In fino je, če se le da, da vztrajamo pri vseh aktivnostih, ne glede na to, kako se počutimo, in poskušamo razmišljati o tem, kako bo, ko to mine. Ker ‒ minilo bo!"

(Psihoterapevtka in antropologinja Ivana Mandarić o tem, da so v tej fazi epidemije ljudje utrujeni, naveličani, izčrpani, ne glede na to, da se trudijo vztrajati pri nekaterih svojih aktivnostih; via MMC RTV SLO)