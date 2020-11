»Janša in z njim Slovenija sta v svetu zelo prepoznavna, poznajo nas po neprimernih tvitih«

IZJAVA DNEVA

"Res je, zdaj sta gospod Janša in z njim Slovenija v svetu zelo prepoznavna. Poznajo nas po neprimernih in nedostojnih premierjevih tvitih glede ameriških volitev, pa tudi po kakšnem neprimernem tvitu pred tem, na primer o Srebrenici. Prav tako nas poznajo po premierjevi solidarnosti z Madžarsko in Poljsko, ko gre za vprašanja demokracije in vladavine prava. Če so to zdaj temeljne usmeritve naše zunanje politike, gremo v povsem napačno smer. Veste, razumni evropski voditelji vsega tega ne bodo kaj dosti javno komentirali, saj se zavedajo, da si morajo v EU prizadevati za enotnost. To pa ne pomeni, da se z Janševimi stališči strinjajo."

(Miro Cerar, profesor, nekdanji zunanji minister ter premier, o Janševem pismu evropskim voditeljem, s katerim se je pri vprašanju vladavine prava postavil na stran Madžarske in Poljske; via Dnevnikov Objektiv)