»Je gospod Krek nedolžen otrok?«

IZJAVA DNEVA

"Primerjal si nekaj, kar ni primerljivo. Je pa definitivno žaljivo zame, da me primerjaš s tipi, ki brez razloga nadlegujejo nedolžne otroke. Ali sem jaz tip, ki nadleguje nedolžne otroke in jim sledi? Je gospod Krek nedolžen otrok? Tvoja primerjava je povrh vsega žaljiva tudi zato, ker sem celo življenje vedno stopil na stran šibkejšega in na stran pravice, kar ti lahko številni potrdijo."

(Zlatan Čordić - Zlatko v odgovoru na kolumno Gorana Vojnovića, v kateri je bil pisec kritičen do raperjevih taktik v soočenju z direktorjem NIJZ Milanom Krekom; via Facebook)