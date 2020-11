»Naša družba postaja bolna«

IZJAVA DNEVA

"Revščina je zelo nevarna. Ruši odnos. Opremlja z nemočjo in potiska v bolezen. Najprej v čustvene in vedenjske motnje, potem pa v fizično slabitev. Če je človek nekaj časa v tem obroču stresa in nemoči, ga ni, ki ne bi zbolel. Tega me je strah. Naša družba postaja bolna. Skrbi me prihodnost. V tem trenutku bi se morali poenotiti. Res, težko je, covid-19 je zajel ves svet, ampak morali bi narediti vse, da bi zmogli. Odpreti vsa vrata, ki jih je mogoče."

(Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje, o tem, da revščina potiska ljudi v bolezen; via Delo)