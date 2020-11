Bojkotiraj črni petek!

Danes je nov dan

Kljub temu, da je velik del sveta "zaklenjen" – ohromljen je letalski promet in upočasnjeno gospodarstvo – hitreje kot kadarkoli prej drvimo v ekološko katastrofo. Resda je pojav novega koronavirusa vplival na zmanjšanje emisij, a Svetovna meteorološka organizacija opozarja, da gre na letni ravni (4,2–7,5 %) za drobno motnjo, manjšo od vsakoletne naravne variacije. Prav zdaj se svet sooča z rekordnimi vrednostimi CO2 v ozračju, zrak je slab tudi pri nas. Ukvarjanje s pandemijo pa predstavlja zastranitev od vprašanja podnebnih sprememb, ki so, čeravno manj očitno in nenadno, pogubne ne le za človeštvo, ampak za cel ekosistem.

Posledice podnebnih sprememb bodo bolj daljnosežne od posledic koronavirusa. Ekološki stranski učinki pandemije so le kaplja v morje in ne bodo ustavili podnebne katastrofe. Ni dovolj, da namesto nas zdaj potuje predvsem blago, ki ga naročamo na spletu. Potrebno bo na novo premisliti sistemske okvirje, ki nas silijo v nenehno trošenje. Priložnost je že danes.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.