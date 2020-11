»Vozniki avtobusov so postali še varnostniki in čistilci«

IZJAVA DNEVA

"Če so pred epidemijo opravljali delo voznika avtobusa in sprevodnika, so v zadnjih mesecih hkrati postali še varnostniki in čistilci. Samo vprašanje časa je, kdaj bodo poleg naštetega opravljali še delo mehanikov."

"Govorimo o tem, da bi morali čiščenje in razkuževanje notranjosti vozil v skladu z navodili stroke izvajati za to usposobljeni izvajalci, ki imajo dovolj časa in ustrezne pripomočke. Kar je še posebej ključno, je to, da voznik ne more biti tisti, ki nadzira, ali uporabniki javnega prevoza upoštevajo preventivne ukrepe preprečevanja okužbe s covidom-19. On je tisti, ki vozi, usmerja vozilo, njegov pogled mora biti zaradi varnosti usmerjen naprej."

"V teh okoliščinah vozniki dosti bolj obupujejo, saj ne zmorejo več pritiskov. Če se želijo upirati, pa delodajalci zelo hitro posežejo po sankcijah – jim dajo slabše vozilo, linijo. Tako jim je jasno povedano, da je pametneje biti tiho in opravljati svoje delo, dokler gre."

Damjan Volf, Sindikat voznikov avtobusov Slovenije (SVAS), o položaju voznikov v času ukrepov za zajezitev epidemije; via MMC RTV SLO)