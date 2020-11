ROJSTVO DRŽAVE: Širša domovina

Kljub stalnemu nezadovoljstvu je imela Slovenija Jugoslavijo za svojo državo. V jugoslovansko federacijo je verjela, saj je bila ta njen ščit ter priložnost za razvoj in vsestransko krepitev.

Nekdanji jugoslovanski predsednik Josip Broz - Tito in vodilni slovenski socialistični politik Edvard Kardelj

Zgodovinar dr. Božo Repe v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše o razvoju slovenske države od nastanka Kraljevine SHS (Jugoslavije) po prvi svetovni vojni vse do druge polovice osemdesetih let 20. stoletja. "Med glavnimi cilji slovenskih političnih sil med drugo svetovno vojno, tako meščanskega tabora kot narodnoosvobodilnega gibanja, je bila obnova Jugoslavije (v meščanskem taboru kot kraljevine pod dinastijo Karadjordjevićev, v narodnoosvobodilnem kot republike), federativnost in združitev slovenskega nacionalnega ozemlja," je zapisal v članku.

Ker si je za te cilje z bojem prizadevalo slovensko narodnoosvobodilno gibanje, predvojne politične in cerkvene elite pa so se kompromitirale s kolaboracijo in odkritim simpatiziranjem s fašizmom ter nacizmom, je bilo povojno jugoslovanstvo uveljavljeno po načrtih narodnoosvobodilnega gibanja. "To je izšlo iz vojne na strani zmagovalne protifašistične koalicije, prevladujoča sila v njem pa je bila komunistična partija, zato je uresničitev komunističnega koncepta federacije v prvem povojnem obdobju nastala po vzoru Sovjetske zveze."

Dr. Božo Repe,

zgodovinar

Obsežen izbor člankov v ediciji 8DESETA (ROJSTVO DRŽAVE), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, je nastal ob 30. obletnici samostojne Slovenije, avtorji in avtorice prispevkov pa so ob tej priložnosti na spletnem portalu YouTube objavili tudi videoposnetke, v katerih se dotikajo tematike, kdaj in kako je pričela nastajati država Slovenija.

