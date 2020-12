Radikalizirani boomerji

Danes je nov dan

Skoraj vsakdo od nas pozna nekoga, ki ga je "vzel internet" – prijatelja, ki je nič hudega sluteč padel v radikalizacijski lijak teorij zarot, lažnih novic in politične propagande ter spremenil svojo osebnost do te mere, da je druženje z njim postalo nemogoče. Izkušnja je še posebej boleča, ko gre za starše, stare starše ali bližnje sorodnike.

Mnoge raziskave opozarjajo, da so dezinformacijam bolj naklonjeni starejši ljudje. Zaradi slabše medijske in internetne pismenosti, slabega poznavanja delovanja družabnih omrežij in kognitivnega upada prej nasedejo teorijam zarote in težje ločujejo med verodostojnimi in neverodostojnimi viri.

Kot kaže, se bo problem v prihodnosti še poglabljal. Dezinformacijskih trikov je vedno več, prebivalstvo se stara, pandemija pa je socialno izolacijo in uporabo družabnih omrežij še povečala. A svetla točka ostaja dejstvo, da so ljudje, kadar čutijo anksioznost, bolj dovzetni za spremembe svojih stališč. Kaj lahko storimo, da bodo premaknjeni v pravo smer?

Agrument ustvarja Danes je nov dan.