»Če učitelji pri ocenjevanju na daljavo učencem ne zaupajo, naj tega raje ne počnejo«

IZJAVA DNEVA

"Če bo izobraževanje na daljavo trajalo velik del šolskega leta, bo seveda nujno pridobiti na neki način tudi ocene, tako da bo ocenjevanje potekalo tudi v tem segmentu. Predvsem bi pozval vse učitelje, ki ocenjujejo na daljavo, da tega ne počno, če to ni nujno potrebno, in da to počnejo na tak način, da zaupajo učencem in dijakom pri ocenjevanju. Če ne zaupajo, naj tega raje ne počnejo."

(Sekretar na ministrstvu za šolstvo Damir Orehovec, o tem, da med šolanjem na daljavo pridobivanje ocen ni v prvem planu; via MMC RTV SLO)