Janševa vlada prenehala financirati STA

Kaznovanje in podrejanje javnih medijev se nadaljuje

Janez Janša, predsednik vlade RS, hodi po Orbanovih stopinjah tudi glede "discipliniranja" medijev

Vlada je na včerajšnji dopisni seji pritrdila odločitvi Urada za komuniciranje (Ukom), da preneha financirati Slovensko tiskovno agencijo (STA). Sklep so v sporočilu za javnost po seji vlade zamolčali, poroča Dnevnik.

Po zakonu o Slovenski tiskovni agenciji (STA) je vlada v imenu ustanovitelja, Republike Slovenije, dolžna zagotoviti »primerno financiranje za celovito in nemoteno izvajanje javne službe na podlagi letnega poslovnega načrta STA«. To so vse dosedanje vlade tudi izvajale. Iz letnega poročila za leto 2019 je razvidno, da je STA lani od vladnega Urada za komuniciranje (Ukom) kot nadomestilo za opravljanje javne službe dobila slabih dva milijona evrov, skoraj enak znesek pa je dosegla s prodajo svojih storitev na domačem in tujem trgu.

"Ukom pod vodstvom Uroša Urbanije pa se je zdaj odločil, da finančnih obveznosti do nacionalne tiskovne agencije ne bo več izpolnjeval. Tako STA novembra ni dobila niti mesečnega nakazila za opravljanje javne službe v letu 2020 niti plačila za oktober po letni tržni pogodbi. Kot razlog, da ne more več financirati STA, je Ukom v dopisu vladi navedel, da mu direktor agencije kljub večkratnim pozivom ni poslal želene dokumentacije. Ob tem je še dodal, da brez celovitega pregleda nad poslovanjem STA ni mogoče ugotoviti, kaj pomeni »primerno financiranje« za celovito in nemoteno izvajanje javne službe," poroča Dnevnik.

Kot je razvidno iz dopisa, ki ga je Ukom poslal vladi, je Urbanija od direktorja STA Bojana Veselinoviča med drugim (poleg poskusa pridobitve poslovno občutljivih podatkov) zahteval pojasnila glede poročanja agencije o konkretnih temah in o odzivih nanje. "Tako je Urbanijo zlasti zanimal odziv STA na Janšev tvit, v katerem je premier agencijo označil za »nacionalno sramoto, eklatantno zlorabo imena, ki ga nosi«. V STA so tedaj ocenili, da je takšen način označevanja dela njihovih novinarjev nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od premierja," še navaja Dnevnik.

