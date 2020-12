OSEMDESETA: V Evropo prek Ljubljane

O geopolitičnih spremembah in geostrateških usmeritvah ob nastanku samostojne Slovenije

Obisk sovjetskega partijskega voditelja Mihaila Gorbačova v Ljubljani leta 1987. Potem se je začela Perestrojka.

© Joco Žnidaršič / Mladina: OSEMDESETA

Zgodovinarka dr. Kornelija Ajlec v posebni številki Mladine OSEMDESETA (ROJSTVO DRŽAVE) piše o temeljnem izhodišču zgodovinopisja, ki po njenem pomeni, da je treba tudi najbolj lokalizirane zgodovinske dogodke postaviti v širši kontekst. "Pregled geopolitike nam omogoča ključen pogled na večplastne, mnogokrat prekrivajoče se politične procese, ki se dogajajo na lokalni in globalni ravni. Tako je treba tudi lokalizirana prizadevanja za demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije postaviti v okvire duha časa druge polovice osemdesetih let, ko sta Sovjetska zveza in z njo t.i. vzhodni blok začela pokati po šivih," je zapisala v članku.

Teža poraza v Afganistanu in reformistična politika Mihaila Gorbačova sta izzvali notranji spopad v sovjetski partiji. Očiten znak pešanja sovjetske moči je bila vse manjša zmožnost podpiranja satelitskih komunističnih režimov, tudi na zanjo strateško najbolj ključnem ozemlju, v Vzhodni Evropi. "28. junija 1988 je Gorbačov v govoru na 19. vsezvezni partijski konferenci izjavil, da si bodo odtlej vzhodnoevropske države same izbirale bodoči politični in ekonomski sistem, in s tem sprožil dogodke, ki jih verjetno tudi sam ni pričakoval. Sovjetski voditelj je namreč opustil Brežnjevo doktrino, s katero si je Sovjetska zveza pridrževala pravico do nadzora nad spremembami v sistemih vzhodnoevropskih držav."

"28. junija 1988 je Gorbačov v govoru na 19. vsezvezni partijski konferenci izjavil, da si bodo odtlej vzhodnoevropske države same izbirale bodoči politični in ekonomski sistem, in s tem sprožil dogodke, ki jih verjetno tudi sam ni pričakoval. Sovjetski voditelj je namreč opustil Brežnjevo doktrino, s katero si je Sovjetska zveza pridrževala pravico do nadzora nad spremembami v sistemih vzhodnoevropskih držav."



Dr. Kornelija Ajlec,

zgodovinarka

Obsežen izbor člankov v ediciji 8DESETA (ROJSTVO DRŽAVE), ki je že na voljo pri prodajalcih časopisov in v naši spletni trgovini, je nastal ob 30. obletnici samostojne Slovenije, avtorji in avtorice prispevkov pa so ob tej priložnosti na spletnem portalu YouTube objavili tudi videoposnetke, v katerih se dotikajo tematike, kdaj in kako je pričela nastajati država Slovenija.

(SPLETNI NAKUP) >> ROJSTVO DRŽAVE: OSEMDESETA (1. DEL)

FQH4vDSC7bU