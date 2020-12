Orbanov evroposlanec in nasprotnik LGBT+ pravic na zabavi z golimi moškimi

Jozsef Szajer, eden od ustanovnih članov Orbanove stranke Fidesz in vodja delegacije stranke v Evropskem parlamentu, je zaradi incidenta že odstopil z mesta evropskega poslanca

Jozsef Szajer, zdaj že nekdanji evropski poslanec

© WikiCommons

Policisti so v petek zvečer v središču Bruslja vdrli na zabavo s 25 udeleženci. Tam so bili večinoma goli moški, kar ni za dotični prostor ni nič nenavadnega, saj gre za tovrstni gejevski klub. Podatek, ki izstopa, je ta, da je bil med njimi tudi član Evropskega parlamenta. Slednjega so ujeli med poskusom pobega. Ker se je skliceval na imuniteto, so ugotovili, da gre za madžarskega skrajno desnega poslanca Jozsefa Szajera (59), enega od ustanovnih članov Orbanove stranke Fidesz in vodjo delegacije Fidesza v Evropskem parlamentu. Belgijski mediji so omenjeno zabavo označili za orgijo.

Szajer je kot evropski poslanec sicer odstopil že v nedeljo, a razlogov za odstop ni navedel oziroma med njimi ni omenil petkovega incidenta. To je pojasnil šele v kasnejšem pismu, ko je novica pricurljala v javnost.

Petkova zabava je potekala v kleti gejevskega bara Le Detour na ulici Rue des Pierres v središču Bruslja. Spletni portal Nieuwsblad.be piše, da so policisti v prvem nadstropju gejevskega bara zasačili 25 večinoma golih ljudi med skupinskim seksom. Po poročanju medijev so policisti na kraju dogodka našli tudi droge.

Petindvajset udeležencev, med katerimi so bili večinoma moški, so oglobili, ker so kršili vladne ukrepe za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Po poročanju belgijskih medijev naj bi bilo tam prisotnih več diplomatov in poslanec Evropskega parlamenta.

Zdaj že nekdanji evroposlanec Szájer je bil vodja stranke v parlamentu med letoma 1994 in 2002.

V odzivu za javnost je potrdil, da je bil v petek res bil prisoten na zabavi, a da tam ni užival drog. Dodal je, da so pri njem našli tableto ekstazija in zapisal, da ni bila njegova in da ne ve, kako se je znašla tam.

"Globoko obžalujem, da sem kršil covid predpise. Bilo je neodgovorno in pripravljen sem sprejeti posledice. Z mojim odstopom v nedeljo sem sprejel politični in osebni zaključek," je med drugim zapisal v sporočilu za javnost, v katerem se je opravičil tudi družini, kolegom in volivcem. Ljudi pa je prosil, naj njegovih dejanj ne pripišejo njegovi domovini ali politični skupnosti.

Szájerjeva Fidesz kot skrajno desna stranka sicer odkrito nasprotuje pravicam LGBT+ skupnosti.